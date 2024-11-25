Advertisement

لبنان

مصدر استشاري: نتنياهو يراوغ وهوكشتاين "يودّع"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-11-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1283358-638681194371513485.jpg
Doc-P-1283358-638681194371513485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر إستشاري بارز "إنه، ومن خلال خبرته في عمليات التفاوض وخاصةً مع الدول الغربية، فهِمَ وإستشفَّ من حديث الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين أن زيارته ربما تكون الوداعية، ومن هنا جاءت توسعة المروحة في الزيارات على القيادات ليقول للجميع: إنني قمت بما في وسعي.
Advertisement
ولفت المصدر الى أنه للمرة الأولى يلقى هوكشتين لدى معظم الأطراف اللبنانية، بمن فيهم "المفاوض الأول" ليونة ومرونة وإستيعابا للواقع والوقائع، مشيراً الى أن آموس كان متخوفاً من الرفض الإسرائيلي المبني على تقدمه في الميدان وفي عمل سلاح الجو والإستخبارات مما يجعل منه مفاوضا مراوغا يريد أن يستفيد من كل يوم لتحقيق  أكبر عدد من الأهداف والمكاسب كما حصل في قطاع غزة.
المصدر ختم بأن ظنه كان في محله عندما توضحت نتائج محادثات آموس ونتنياهو ومن ثم مغادرته الى الولايات المتحدة وإحتمال عودته نادرة جداً .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2024-11-25
03:15 | 2024-11-25
03:00 | 2024-11-25
02:57 | 2024-11-25
02:45 | 2024-11-25
02:34 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24