مصدر استشاري: نتنياهو يراوغ وهوكشتاين "يودّع"

Advertisement

قال مصدر إستشاري بارز "إنه، ومن خلال خبرته في عمليات التفاوض وخاصةً مع الدول الغربية، فهِمَ وإستشفَّ من حديث الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتين أن زيارته ربما تكون الوداعية، ومن هنا جاءت توسعة المروحة في الزيارات على القيادات ليقول للجميع: إنني قمت بما في وسعي.ولفت المصدر الى أنه للمرة الأولى يلقى هوكشتين لدى معظم الأطراف اللبنانية، بمن فيهم "المفاوض الأول" ليونة ومرونة وإستيعابا للواقع والوقائع، مشيراً الى أن آموس كان متخوفاً من الرفض الإسرائيلي المبني على تقدمه في الميدان وفي عمل سلاح الجو والإستخبارات مما يجعل منه مفاوضا مراوغا يريد أن يستفيد من كل يوم لتحقيق أكبر عدد من الأهداف والمكاسب كما حصل في قطاع غزة.المصدر ختم بأن ظنه كان في محله عندما توضحت نتائج محادثات آموس ونتنياهو ومن ثم مغادرته الى الولايات المتحدة وإحتمال عودته نادرة جداً .