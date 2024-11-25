Advertisement

لبنان

غارة الحدث تابع: هذا هو صاحب الخزنات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-11-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1283360-638681197155757391.jpg
Doc-P-1283360-638681197155757391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستمر الروايات والتأويلات بشأن الغارة الإسرائيلية على أحد المباني في منطقة الحدث والذي تدحرجت منه عدة خزنات حديدية تحتوي على أموال وذهب بكمياتٍ كبيرة، فحضر عدد من العناصر الحزبية مع رافعة وجمعوها ونقلوها معهم.
Advertisement
مصدر أمني كان حاضراً بشكلٍ مموّه بالقرب من المكان ووثق الحادثة منذ ساعة إكتشاف هذه الخزنات، إستطاع بتقصياته الدقيقة عن المبنى وعن عدد من الأشخاص الذين حضروا أن يعلم بأن هذه الخزنات تعود ملكيتها لأحد اكبر واشهر تجار الممنوعات في لبنان وفي حقه أكثر من مئة مذكرة توقيف. المصدر لفت الى أن هذه الأموال هي نتاج عمله في بيروت وجبل لبنان ،ومن التهريب الى الخارج وهي جزء كبير من ثروته المجمّعة خلال سنوات .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2024-11-25
03:15 | 2024-11-25
03:00 | 2024-11-25
02:57 | 2024-11-25
02:45 | 2024-11-25
02:34 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24