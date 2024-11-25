غارة الحدث تابع: هذا هو صاحب الخزنات

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تستمر الروايات والتأويلات بشأن الغارة الإسرائيلية على أحد المباني في منطقة الحدث والذي تدحرجت منه عدة خزنات حديدية تحتوي على أموال وذهب بكمياتٍ كبيرة، فحضر عدد من العناصر الحزبية مع رافعة وجمعوها ونقلوها معهم.مصدر أمني كان حاضراً بشكلٍ مموّه بالقرب من المكان ووثق الحادثة منذ ساعة إكتشاف هذه الخزنات، إستطاع بتقصياته الدقيقة عن المبنى وعن عدد من الأشخاص الذين حضروا أن يعلم بأن هذه الخزنات تعود ملكيتها لأحد اكبر واشهر تجار الممنوعات في لبنان وفي حقه أكثر من مئة مذكرة توقيف. المصدر لفت الى أن هذه الأموال هي نتاج عمله في بيروت وجبل لبنان ،ومن التهريب الى الخارج وهي جزء كبير من ثروته المجمّعة خلال سنوات .