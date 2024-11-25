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لبنان

مرشح "على كوكب آخر": هكذا يتحرّك انتخابيا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2024 | 01:45
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بغض النظر عن إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها أو تأجيلها في المستقبل بسبب الظروف التي يمر بها لبنان، وبغض النظر عما تتعرض له المناطق اللبنانية وخاصةً الضاحية الجنوبية لبيروت من دمار يومي، إلا أن أحد الكوادر المقربين جداً من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في قضاء بعبدا لا تعنيه أبداً كل هذه الأمور ويضع أمام عينيه ترشحه "الأكيد والمحسوم" في هذا القضاء معتبرا ان المعركة محسومة هذه المرة على ترشحه السابق، بسبب فصل النائب آلان عون من "التيار" فبات هو المرشح العوني الأكيد في قضاء بعبدا وأن حظوظه مرتفعة جداً في أي تحالف .
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ولفت مصدر بلدي مطلع على آداء هذا المرشح الى أن الأخير يقوم بجولاتٍ مكوكية وينوي الظهور الإعلامي ، وكأننا في الأسابيع الأخيرة قبل الإنتخابات النيابية المقبلة، مما أزعج عددا من الفعاليات في هذا القضاء من تصرفه .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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