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لبنان

فقد سائقها السيطرة عليها... انقلاب شاحنة على طريق بسبينا - البترون

Lebanon 24
25-11-2024 | 01:28
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أدى الطقس الماطر الى انقلاب شاحنة على  الطريق في بلدة بسبينا - البترون، بعد ان فقد سائقها السيطرة عليها.
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