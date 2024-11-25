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لبنان

هذا ما سيحصل في حال فشلت المفاوضات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2024 | 02:15
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أفادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" ينظر الى التطورات العسكرية والسياسية بشكل يوحي بأن الحل بات قريبا وان وقف اطلاق النار لن يطول، علما ان الثقة برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو شبه معدومة اذ يمكن أن ينسف كل الاتفاق.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن التصعيد الذي يحصل من قبل "حزب الله" يتضمن رسالة اساسية هي ان فشل المفاوضات سيجعل شكل الاشتباك مشابها لمستوى التصعيد الذي شهدناه اليوم.
وترى المصادر ان الحزب لم يكن ليذهب الى هذه الكثافة في اطلاق الصواريخ لولا ثقته بأنه قادر على الحفاظ على المستوى ذاته من التصعيد لفترة طويلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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