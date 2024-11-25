قطع طريق الامداد متعذر

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تتحدث مصادر مطلعة عن ان "حزب الله" يرمم قدراته الصاروخية بعدة طرق، احدها استمرار خط الامداد من سوريا الى لبنان، علما ان اسرائيل تحاول اغلاق كل المعابر..وبحسب المصادر فإن اسرائيل تعتقد انها فشلت في منع وصول اسلحة وصواريخ للحزب من الداخل السوري، لذلك قامت بقصف سوريا بشكل متصاعد وتحديدا منطقة حمص قبل ايام.وتعتبر المصادر ان قصف معبر جوسي ايضا كان مؤشرا جديدا على ان كل الغارات على البقاع وسوريا وحمص لم تؤدِ الى نتيجة مرضية.