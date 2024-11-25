Advertisement

لبنان

كرم: النقاط الاساسية لوقف النار ما زالت بعيدة من التفاهم

Lebanon 24
25-11-2024 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1283381-638681220872433617.jpg
Doc-P-1283381-638681220872433617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم ان "التسريبات المتعلقة بمفاوضات اطلاق النار ، تندرج في اطار الضغوط التي تمارسها اسرائيل وحزب الله".
 
وقال في حديث اذاعي أن "النقاط الأساسية لا تزال بعيدة من التفاهم، فيما الأمور التقنية التي يجري بحثها بما خص تنفيذ القرارات 1701، 1559 و1680 لم تتطرق بعد الى عملية الرقابة وإمكانية ابقاء السلاح بيد حزب الله".
Advertisement

واعتبر ان "حزب الله هو ذراع ايرانية في لبنان وليس طرفا لبنانيا بالمعنى العسكري، لكن عندما يسلّم السلطة الى الدولة عندها يبدأ الحديث عن سيادة لبنان، لأن السيادة لا تكون بالتجزئة، إما ان تكون سيادة كاملة لبنانية وإما لا سيادة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:34 | 2024-11-25
03:15 | 2024-11-25
03:15 | 2024-11-25
03:00 | 2024-11-25
02:57 | 2024-11-25
02:45 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24