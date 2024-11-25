كرم: النقاط الاساسية لوقف النار ما زالت بعيدة من التفاهم

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم ان "التسريبات المتعلقة بمفاوضات اطلاق النار ، تندرج في اطار الضغوط التي تمارسها اسرائيل وحزب الله".

Advertisement

وقال في حديث اذاعي أن "النقاط الأساسية لا تزال بعيدة من التفاهم، فيما الأمور التقنية التي يجري بحثها بما خص تنفيذ القرارات 1701، 1559 و1680 لم تتطرق بعد الى عملية الرقابة وإمكانية ابقاء السلاح بيد حزب الله".واعتبر ان "حزب الله هو ذراع ايرانية في لبنان وليس طرفا لبنانيا بالمعنى العسكري، لكن عندما يسلّم السلطة الى الدولة عندها يبدأ الحديث عن سيادة لبنان، لأن السيادة لا تكون بالتجزئة، إما ان تكون سيادة كاملة لبنانية وإما لا سيادة".