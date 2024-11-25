ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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إرتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت 15 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.420.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.460.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.341.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.050.000 ليرة لبنانية