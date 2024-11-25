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لبنان

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان قرية حلتا

Lebanon 24
25-11-2024 | 02:12
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أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية حلتا.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.
 
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