خامنئي: جرائم الكيان في لبنان وفلسطين ستعزز قدرات المقاومة

شدد المرشد الإيراني علي خامنئي على ضرورة تقوية وتعزيز قدرات قوات التعبئة و"الباسيج" للدفاع عن حقوق الشعب، والقيام بمبادرات نوعية.





وقال خامنئي خلال كلمة له بمناسبة أسبوع التعبئة أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو غير كاف ويجب إصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل".

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وأشار الى أن عناصر قوات التعبئة يمتلكون إيمانا لا يصل إلى طريق مسدود وهم متيقنون بالوصول الى زوال كيان الاحتلال، وتعتمد القوات على ركيزتي الإيمان بالله والثقة بالذات وتمتلك الشجاعة والإبداع وسرعة العمل ومعرفة العدو".

وأضاف: "الغرب استخف بقدراتنا وكان يحتقر الشعوب والمعتقدات وقد ردت قوات التعبئة على ذلك بتطوير قدراتها، وأي حادث يحصل في بلدنا، فإن علينا أن نعلم أن أصابع العدو لها دور في ذلك وعلينا مواجهته".

وقال أن "جبهة المقاومة اليوم توسعت ويوم غد ستتوسع أكثر، العدو لم يحقق انتصارا في غزة ولا لبنان ولن ينتصر في هاتين المنطقتين".



تابع: "قصف العدو لمنازل المدنيين في قطاع غزة ولبنان ليس انتصارا وهو لن يحقق أي الانتصار فيهما، وما قام به هو جرائم حرب وقرار المحكمة الجنائية الدولية غير كاف ويجب إصدار حكم إعدام بحق القادة المجرمين".

وأكد أن جرائم الكيان في لبنان وفلسطين ستقوي وتعزز قدرات المقاومة ولا يمكن التراجع عن هذه القاعدة أو التشكيك فيها، وعلى الشعبين اللبناني والفلسطيني أن يدركا أن الطريق الوحيد لمواجهة الكيان هو الكفاح المسلح.

وختم حديثه قائلا: "الأميركيون يسعون إلى إشاعة الاستبداد والفوضى في المنطقة حتى يسيطروا عليها".