كتلة "تجدد" عرضت مع بخاري التطورات

زارت كتلة "تجدد" السفير السعودي وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، وتم عرض للتطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وما وصلت اليه المساعي الجارية على اكثر من صعيد لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان.

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