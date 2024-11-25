صواريخ سبايك الإسرائيلية.. ايران استنسختها وحزب الله قصف بها تل ابيب

كتب موقع "العربية": كشف مسؤولون عسكريون في إسرائيل أن حزب الله استخدم نوعاً من الصواريخ، استنسخته إيران من طراز إسرائيلي يدعى "سبايك" استولى عليه الحزب عام 2006.



ثم أرسل إلى طهران لصناعة نسخ منه، ليطلق عليه لاحقا اسم "ألماس"، وهو صاروخ موجه يصل مداه إلى 15 كلم، يستطيع اختراق الدبابات وحمل رؤوس حربية شديدة الانفجار.

Advertisement

تصويب نحو الهدف... ثم إطلاق، مشهد نشره حزب الله، يوثق رحلة صاروخ يدعى "ألماس"، نحو آلية عسكرية إسرائيلية.



مشهد ضمن عدة مشاهد أخرى للصاروخ، الذي تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن إيران استنسخته من صواريخ سبايك الإسرائيلية، التي استولى عليها الحزب عام 2006.



"ألماس"، صاروخ موجه، ضمن عائلة الصواريخ الدقيقة، يصل مداه إلى 15 كلم، مزود بكاميرا في مقدمته، وله القدرة على حمل رؤوس حربية شديدة الانفجار ومضادة للدبابات، يمتلك حزب الله من هذه الصواريخ 4 أجيال.

يمكن لصواريخ ألماس حمل نوعين من الرؤوس الحربية، حيث يمكن لأحدهما أن ينفجر على مرحلتين، مما يسهل اختراق الدروع، أما النوع الآخر فهو عبارة عن قنبلة وقود هوائية تنفجر على شكل كرة نارية.



محللون عسكريون يعتبرون أن عددا من الصواريخ الإيرانية، قد تكون مستوحاة من صواريخ إسرائيلية أو مشابهة لها في التصميم والأداء، منها صاروخ "شهاب 3" الذي يعتقد أنه نسخة معدلة من صاروخ "أريحا 2" الإسرائيلي بالإضافة إلى صاروخ قادر، الذي يشبه في تصميمه صواريخ غابرييل الإسرائيلية.