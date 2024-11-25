في زيارة وداعية.. عون التقى القائم بأعمال سفارة دولة الكويت

استقبل الرئيس ميشال عون في دارته في الرابية، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الوزير المفوّض عبدالله سليمان الشاهين في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان. وجرى خلال اللقاء عرض التطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية الكويتية.

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