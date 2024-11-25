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لبنان

في زيارة وداعية.. عون التقى القائم بأعمال سفارة دولة الكويت

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:10
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استقبل الرئيس ميشال عون في دارته في الرابية، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الوزير المفوّض عبدالله سليمان الشاهين في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان. وجرى خلال اللقاء عرض التطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية الكويتية.
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