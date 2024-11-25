حزب الله استهدف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المُحتلّة بالصواريخ

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، في بيان انه "استهدف عند الساعة 08:45 صباحا قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة".





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