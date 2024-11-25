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لبنان

بوحبيب: لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الـ1701

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:27
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أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب أن لبنان يدين الهجمات الأخيرة على الكتيبة الإيطالية، ويأسف لمثل هذه الأعمال العدائية غير المبررة.

وخلال مؤتمر حوار روما- المتوسطي، أشار بوحبيب إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى دولة قوية تدافع عن حقوقهم وسيادتهم وسلامة أراضيهم.
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وقال: "نحتاج إلى دعمكم لبناء قوات مسلحة وأمنية للدفاع عن أراضينا وحمايتها"، مشدداً على أن "هدفنا الأساسي هو تمكين السلطة الوطنية الشرعية، باعتبارها الضامن للأمن والسلام".

واعتبر بوحبيب أن التنفيذ المتوازي والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 هو بوابة الاستقرار، مؤكداً أن لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار و"هذا يعني حرفياً أنه لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية".

وشدد على أن الأمن والسلام الدائمين والمستدامين على الحدود اللبنانية -الإسرائيلية يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن الاحتلال المستمر سيولد مقاومة وصراعات محتملة في المستقبل.
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