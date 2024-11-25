العدوّ الإسرائيلي يفجّر مئذنة مسجد بلدة شمع الجنوبية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوات العدوّ الإسرائيلي فجّرت مئذنة مسجد بلدة شمع صباح اليوم.



وبحسب المعلومات، تزامن التفجير مع تواجد دبابتي ميركافا في محيط القلعة الأثرية ومقام النبي شمعون الصفا.

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