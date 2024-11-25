الجالية المارونية في وندسور احتفلت بمئوية كنيسة مار بطرس

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وفي هذه المناسبة ترأس راعي أبرشية كندا للموارنة المطران بول – مروان تابت الذبيحة الإلهية، وألقى عظة قال فيها: "نجتمع هنا في كنيسة القديس بطرس للاحتفال بالذكرى المئوية لهذه الرعية المباركة. فقبل مئة عام، اجتمعت مجموعة صغيرة من المؤمنين حول الأب بيتر فرح برؤية مشتركة لبناء كنيسة قد أصبحت منارة أمل وقوة وصلابة لكل مؤمن ماروني ولبناني وشرق أوسطي. اليوم، وبينما نتأمل في هذا الإرث العريق، نحتفل بروح الإيمان والوحدة والتعاون التي حددت رحلة بدأت قبل مئة سنة".وأضاف: "على مدار هذه المئة سنة، شهدت الأجيال المتعاقبة على دور هذه الكنيسة، ليس فقط كملتقى روحي، ولكن أيضًا كحجر أساس في حياة الكثيرين. لقد نما إيمان أبناء هذه الرعية داخل هذه الجدران. ومن هنا، نشر اللبنانيون المغتربون الأوائل هذا الايمان في العالم الأوسع كله. وبهذه الروح ساهموا في رفع معنويات من كان في حاجة إلى الدعم المعنوي والمادي، ووقفوا إلى جانب أخوتهم الأقل حظًّا والأكثر حاجة في كل الأوقات، الفرح منها والحزين.وتابع: "على مر السنين، أدركنا أن قوة إيماننا أقوى عندما نكون معًا. لقد رأينا بأنفسنا كيف أن العمل جنبًا إلى جنب في تقاسم الموارد واللجوء إلى الحكمة الجماعية، وقد ساعد التعاون مع العديد من الطوائف الشقيقة على بناء الجسور بين مجتمعاتنا المتنوعة، وخلق شبكة من الحب والدعم والخدمة.وأكمل: "بينما نحن نتطلع إلى المستقبل بثقة المؤمن يتعين علينا الاستمرار في بناء هذا الإرث من التعاون والوحدة. قد تختلف تحديات السنوات المقبلة عن تحديات الماضي، ولكن قوة العمل معًا، كشعب مؤمن، ستبقى متقدة بالقدر ذاته. يتعين علينا مواصلة الجهد الدائم لإيجاد طرق مبتكرة للتعاضد في ما بيننا، والتشارك في الموارد، وتعزيز روابطنا المشتركة. هذا هو سرّ قوتنا المرتكزة إلى إيماننا الجماعي، وطالما ونحن متحدون، سيكون مستقبل كنيستنا متألقًا ومشرقًا.وختم: "وبينما نحتفل بهذا الحدث التاريخي علينا ألا نتذكر الماضي فحسب، بل أن ننحو نحو المستقبل أيضًا بالشعور بالإيمان الذي حمل آباءكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم خلال المئة سنة الماضية. دعونا نكرم إرثهم من خلال الاستمرار في بناء كنيسة ليست مجرد مكان للعبادة، بل شهادة حية على قوة الإيمان والمجتمع والتعاون والبناء معًا".ووجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رسالة نقل فيها أحرّ التهاني بالذكرى المئوية لبناء كنيسة مار بطرس، وقال "ان الكنيسة على مرّ مئة عام سمحت للأفراد والعائلات بعيش مُثلهم في الايمان والخدمة، وهذه المناسبة تسمح للمؤمنين بتجديد معتقداتهم الروحية التي طبعت تاريخ كنيستهم وارثها.وختم: "انا متأكد من انكم سوف تفرحون في العديد من الاحتفالات المخطط لها لإحياء هذه المناسبة الخاصة. أتمنى لكم جميعً السلام والفرح، الآن وفي السنوات الآتية.وكان أقيم في صالة الأرز في رعية مار بطرس عشاء بمشاركة المطران تابت والاب تيموته سكوت من الكنيسة اللاتينية ممثلا المطران رونالد فابرو وراعي ابرشية لوندن اللاتينية والمونسينور الفرد بدوي من رعية مار شربل ميشيغن والاب دانيال فارس الانطوني رئيس دير مار شربل وندسور ومعاونه الاب بشير نصر والاب ميشال قصاص خادم رعية مار أنطونيوس ليمنتون والاب شادي قطان خادم رعية مار بطرس والنواب: ايريك كوزمرتش وزوجته عن دائرة وندسور تيكمسي ممثلا رئيس الوزراء، برين مسي نائب عن دائرة غرب وندسور، أندرو داوي نائب المقاطعة مثلا حاكم ولاية أونتاريو، درو كلكنس رئيس بلدية وندسور، جيسن بالير قائد الشرطة في وندسور.