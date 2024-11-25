شركة مدكو تواصل توزيع مادّة المازوت على مراكز الإيواء

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تابعت شركة مدكو MEDCO عمليّة توزيع مادّة المازوت على مراكز إيواء النازحين، تطبيقًا للخطة التي أطلقها وزير الطاقة والمياه وليد فياض لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المراكز خلال فصل الشتاء.وكانت عمليّة التّوزيع قد بدأت نهاية الأسبوع المنصرم في منطقة عجلتون - قضاء كسروان، حيث تسلّمت مراكز النّازحين حصّتها الأولى من مادّة المازوت. وسوف تُستكمل العمليّة هذا الأسبوع لتشمل تدريجيًا وتباعا كافة المناطق اللبنانية. وتقوم شركة مدكو بتنفيذ هذه العمليّة إلى جانب 8 شركات مستوردة أخرى عاملة في السوق اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه.تجدر الإشارة إلى أنّ شركة مدكو، كما والشركات المُستوردة الأخرى المُشاركة في هذه المبادرة، تتحمّل جزءًا من التكاليف، حيث أنّها تحصل على مبلغ قيمته 13,6 دولارا عن كل ألف ليتر مازوت بدلًا من 42 (17 دولار سعر الطنّ يُضاف إليها 25 دولار كلفة التّوزيع). ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق وِفرٍ إجماليّ يصل إلى 500,000 دولار لصالح خزينة الدولة اللبنانيّة على كمّية 16 مليون ليتر، مما سوف يساعد بتخفيض الأعباء المالية وبضمان استمرارية دعم مراكز الإيواء.