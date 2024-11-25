هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟ هذا ما أعلنه وزير التربية

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا اليوم ، فبحث مع وزير التربية التعليم العالي القاضي عباس الحلبي وضع المدارس في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي.

وقال الحلبي: "بحثنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء شؤونا وطنية عامة وتطرقنا أيضا إلى بعض القضايا التربوية والمصاعب التي تواجهنا هذه السنة في سير العام الدراسي، لأن الوضع الأمني الضاغط يؤثر بشكل كبير وسلبي على سير العملية التعليمية. ونحن نضطر كل يوم لمواجهة ظروف أمنية وان نقرر وقف التدريس الحضوري، إطلاق التدريس الحضوري، او التعلم من بعد مع كل ما بترتب عن ذلك من مشاكل تتصل بسير العملية التربوية والاضطراب الذي يصيب هذه العملية.

بحثنا كل هذه القضايا ولمست من دولة الرئيس الارادة والتصميم على متابعة كل شؤون التربية ولاسيما وأن مجلس الوزراء سيتطرق في الأسبوع المقبل إلى ملف التربية وما يمكن ان يخصص من سلف خزينة لدعم هذه السنة الدراسية.

سئل: هل سيكون التدريس عاديا غدا؟

أجاب: من المفروض ان يكون التدريس عاديا غدا، وآمل دائما من مدراء المدارس الاخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالمدارس، كي لا يخاطروا بالطلاب وبأفراد الهيئة التعليمية وبالاهالي الذين يقومون بايصال اولادهم الى المدرسة، لذلك يجب المواءمة بين الوضع الأمني وسير العملية التعليمية حتى لا يتعرض اي تلميذ لأي من المخاطر.





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الصناعة والشباب والرياضة

واجتمع رئيس الحكومة مع وزيري الصناعة جورج بوشيكيان والشباب والرياضة جورج كلاس وجرى عرض الاوضاع السياسية وشؤون الوزارتين.



بوشيكيان

وأعلن الوزير بوشيكيان بعد اللقاء: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء زيارتي إلى قطر والاتصالات التي قمت بها، لاسيما الامر الايجابي المتمثل بوقوف دولة قطر دائما إلى جانب لبنان.

وأكدنا موقف الحكومة بتنفيذ القرار1701 كاملا بكل بنوده ومن دون أي تفسيرات، وهذا هو موقف الحكومة ورئيسها، ونحن ندعم موقف رئيس الحكومة في هذا المجال.



كلاس

اما الوزير كلاس فقال: " إن الاجتماع مع الرئيس ميقاتي هو لأخذ توجيهاته في موضوع إدارة حالات الاستضافة التي تتم في مركزي المدينة الرياضية وفي المسبح الأولمبي في النقاش. ولقد أخذنا التوجيهات الأساسية من دولة الرئيس وتتمثل بالمحافظة على كرامة النازح والعائلات النازحة، وأن شاء الله تظل هذه الأمور ضمن الأصول بما يتوافق وتوجيهات الحكومة والسياسة العامة التي تقوم بها" هيئة الطوارىء والكوارث".



لقاءات

واستقبل رئيس الحكومة النائب وائل ابو فاعور وعرض معه التطورات الراهنة.

كما استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان واطلع منه على الاوضاع الامنية.