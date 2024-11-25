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لبنان

آخر خبر عن إتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت قناةٌ إسرائيليّة؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:08
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قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إنّه "تمّ الإتّفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الإتّفاق المزمع مع لبنان".
 
 
وأضافت القناة الإسرائيلية أنّه "من المُتوقّع إحراز تقدم آخر في المفاوضات خلال الساعات المقبلة".
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وقالت: "هناك تفاهمات بالحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان إذا خرق حزب الله الاتفاق وانسحب الجيش اللبناني".
 
 
وتابعت "القناة الـ14 الإسرائيلية": "ناك تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله".
 
 
وقالت أيضاً: "هناك تفاهمات بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني ونزع سلاحه بين الليطاني والحدود الإسرائيلية".
 
 
أما صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، فقالت نقلاً عن مصادر سياسيّة إنّ "مسودات الاتفاق مع لبنان جاهزة تقريبا والطرفان أبديا التزاما بتوقيعه".
 

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