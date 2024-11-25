أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 10:20 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

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