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لبنان

عملية لـ"الحزب" عند مثلّث دير ميماس - كفركلا

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:23
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 10:20 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.
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