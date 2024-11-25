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لبنان

دريان عرض مع هاشمية موضوع تأمين طلاب المدارس في بيروت.. واستقبل سقيرة النمسا

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:05
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس "جمعية بيروت للتنمية" أحمد هاشمية مع وفد تربوي وتعليمي بيروتي.

بعد اللقاء قال هاشمية:" لقد أخذنا بركة وتوجيهات وإرشادات سماحته واطلعناه على الإجراءات التنفيذية والتقنية التي قمنا بها  لتأمين بقاء طلاب المدارس الرسمية في بيروت لمتابعة دراستهم في أماكن بديلة عن مدارسهم المشغول معظمها بالإخوة النازحين حتى لا تكون حاجة الى نقلهم خارج بيروت، وقد أنجزت هذه الخطوة بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ووزارة التربية، والعمل جار حاليا على موضوع إخلاء ست مدارس خاصة في بيروت شغلها الإخوة النازحون الذين سينقلون الى مراكز إيواء أخرى لكي يعود طلاب هذه المدارس الست إليها لاستأنف عامهم الدراسي، وسيكون ذلك بالتعاون مع الجميع بتوجيهات من سماحته، وتجري المتابعة مع محافظ بيروت في هذا الاطار على ان يكون الإخلاء ناجزا في اسرع وقت ممكن".
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واستقبل دريان سفيرة النمسا في لبنان فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ، وجرى البحث في الشؤون اللبنانية ووقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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