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لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس وحتى الساعة

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:12
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نشر الدفاع المدني بيانا بالمهمات جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والمنفذة منذ مساء أمس الأحد وحتى الساعة من صباح اليوم الاثنين الواقع في٢٥-١١-٢٠٢٤:
 
وجاء في البيان:
محافظة بيروت / البسطة
- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

ضاحية بيروت الجنوبية
- إخماد حريق شقة في حي معوض.
- إخماد حريق شقة ومحلات في محلة الصفير.
- إخماد حريق شقتين سكنيتين في  بئر العبد قرب محطة دياب .
- إخماد حريق شقتين سكنيتين في بئر العبد وإخلاء رجل مسن الى مكان آمن.
- إخماد حريق محلات و ركام مبنى في  الطيونة.
- إخماد حريق ركام مبنى في حي السلم (حي الجامعة).
- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية في الصفير.
- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في بئر العبد.
- إخماد حريق في محلة الكفاءات.
- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في  الطيونة.
- إخماد حريق محل في حي السلم ( حي الجامعة).

محافظة الجنوب
- إخماد حريق هنغار لتخزين المواد الغذائية في بلدة الانصارية.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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