مهمات الدفاع المدني المنفذة منذ مساء أمس وحتى الساعة

نشر الدفاع المدني بيانا بالمهمات جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والمنفذة منذ مساء أمس الأحد وحتى الساعة من صباح اليوم الاثنين الواقع في٢٥-١١-٢٠٢٤:

وجاء في البيان:

محافظة بيروت / البسطة

- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.



ضاحية بيروت الجنوبية

- إخماد حريق شقة في حي معوض.

- إخماد حريق شقة ومحلات في محلة الصفير.

- إخماد حريق شقتين سكنيتين في بئر العبد قرب محطة دياب .

- إخماد حريق شقتين سكنيتين في بئر العبد وإخلاء رجل مسن الى مكان آمن.

- إخماد حريق محلات و ركام مبنى في الطيونة.

- إخماد حريق ركام مبنى في حي السلم (حي الجامعة).

- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية في الصفير.

- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في بئر العبد.

- إخماد حريق في محلة الكفاءات.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع في الطيونة.

- إخماد حريق محل في حي السلم ( حي الجامعة).



محافظة الجنوب

- إخماد حريق هنغار لتخزين المواد الغذائية في بلدة الانصارية.



خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.