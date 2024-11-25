وقف إطلاق النار في لبنان "قريب".. مسؤولٌ إسرائيليّ يتحدّث

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن "إسرائيل ربما تكون على بعد أيام من التوصل إلى اتفاق" لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك عقب جولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية التي يقوم بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين للوصول إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل.

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ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السفير مايكل هيرتزوج قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق، وقد يحدث ذلك خلال أيام".



وكانت هناك توقعات مماثلة أطلقها مسؤولون إسرائيليون وأميركيون في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حزب الله سيقبل باتفاق.



وأطلق حزب الله الأحد، ما لا يقل عن 250 صاروخا وطائرة مسيرة على إسرائيل، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، كما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في لبنان.