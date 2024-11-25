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لبنان

بالصور.. إنذارات إسرائيلية جديدة إلى سكان الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:36
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وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت وحارة حريك والغبيري.
 
وطلب من السكان المغادرة فوراً. 
 
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