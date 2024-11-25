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لبنان

رواية إسرائيلية جديدة.. من المُستهدف بـ"غارة البسطة"؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:44
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قالت إسرائيل، الإثنين، لوكالة "فرانس برس" إن الغارة التي شنتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت السبت، استهدفت مركز قيادة تابعاً لحزب الله.

ورد الجيش على استفسارات وكالة "فرانس برس" في بيان مقتضب جاء فيه: "الجيش الإسرائيلي قصف مركز قيادة لحزب الله".
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وأسفرت تلك الغارة العنيفة عن مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أن الغارة تستهدف القيادي بحزب الله محمد حيدر.

مصدر أمني لبناني أفاد وكالة فرانس برس السبت بأن "قياديا كبيرا" في حزب الله استهدف في الغارة الإسرائيلية، من دون أن يؤكد إن كان المستهدف قُتل أم لا.

ويومها، نفى النائب عن حزب الله أمين شري أن تكون الغارة في منطقة البسطة قد استهدفت قياديا في حزب الله. 

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