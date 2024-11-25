باسيل التقى الشاهين في زيارة وداعية

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استقبل رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في دارته في البياضة، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية الوزير المفوّض عبدالله سليمان الشاهين في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان، وذلك في حضور النائب غسان عطالله ومسؤول العلاقات الخارجية طارق صادق.وجرى خلال اللقاء عرض التطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية الكويتية.