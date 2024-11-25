مع وصول المنخفض الجوي.. أعمال جرف الثلوج مستمرة في المناطق الجبلية

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه عبر حسابه، على منصة "اكس": "أعمال جرف الثلوج من قبل المراكز التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل مستمرة في المناطق الجبلية لإبقاء الطرقات سالكة".

وطالب الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة.

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