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لبنان

سلسلة غارات... بلدات تتعرّض لقصف عنيف وشقوط شهداء وجرحى

Lebanon 24
25-11-2024 | 07:17
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شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ سلسلة غارات عنيفة استهدفت كفرتبيت في اقليم تفاح والدوير والكفور وحاروف ووادي جيلو.
 
كما استهدف العدوّ بلدات العباسية ودير قانون النهر ومعركة.
 
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وعُلِمَ أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة الغازية، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص.
 
 
وفي بلدة برج الملوك الجنوبية، طلب الأهالي من الجيش عدم الإنسحاب من البلدة.
 
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على عين بعال قضاء صور أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة.
 
 
أما في البقاع، فقد أغارت طائرات العدوّ على النبي شيت والعسيرة وتمنين الفوقا والهرمل ووادي ام علي واللبوة.
 
 
 
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