تحذير إسرائيلي عاجل لسكان النبطية: غادروا فوراً

#عاجل تحذير عاجل للمتواجدين في النبطية: لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/YA4MSr47E1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024
#عاجل تحذير عاجل للمتواجدين في النبطية: لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منه
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/YA4MSr47E1