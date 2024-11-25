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لبنان

بعد الضاحية الجنوبية والنبطية... تحذيرات إسرائيليّة لسكان مدينة صور

Lebanon 24
25-11-2024 | 07:27
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً لسكان مدينة صور، وتحديدًا إلى المتواجدين في المباني بين: شارع الاوقاف، شارع حيرام، مقام النبي اسماعيل ابن حزقيل، الجامعة الإسلامية في لبنان، شارع محمد الزيات.
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وقال: "عليكم الابتعاد فوراً الى خارج المنطقة المحددة بالأحمر والتوجه الى شمال نهر الأولي. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".
 
 
 
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