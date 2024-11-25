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لبنان

بصلية صاروخية.. "الحزب" استهدف تجمعا لقوات جيش العدو

Lebanon 24
25-11-2024 | 07:37
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 11:30 تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفم بصلية صاروخية.
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