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لبنان

رسالة من أردوغان لنساء لبنان وفلسطين.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
25-11-2024 | 07:28
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المؤسسات الدولية بإدارة ظهرها لنساء فلسطين ولبنان في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وتتعامى عن رؤية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

وقال في كلمة ألقاها بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة" في العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين، إن "إسرائيل قتلت في غزة نحو 50 ألف فلسطيني، منهم نحو 70% من النساء والأطفال.. وجرائم إسرائيل تمتد بنفس الصيغة إلى لبنان".
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وأشار إلى أن نتنياهو وحكومته المجرمة يقتلون كل يوم الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وهذه المجازر تجري أمام نظرات العالم غير المكترثة.
 
وأضاف: "أمام هذه البربرية والهمجية الإسرائيلية، فإن نساء فلسطين ولبنان الشريفات الصابرات، كن ولازلن يشكلن أمثلة يحتذى بها للعالم في العالم".
 
 
ورأى أن "المؤسسات الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مرة أخرى أدارت ظهرها لنساء فلسطين في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وتعامت عن رؤية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 14 شهرا".

وتابع: "أقول لنساء فلسطين ولبنان، إن "كل تركيا وكل نساء تركيا تنبض قلوبهن معكن. من كانوا يتشدقون ويستأسدون بالحديث عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية، يستعمون، ويتظاهرون بالعمى، عما تتعرض له نساء فلسطين ولبنان من جرائم وإبادة من طرف إسرائيل".

وخلص بالقول: "رغم ضغوط اللوبي الصهيوني، فإننا سنواصل الصدح بقول الحقيقة في كل محفل". (روسيا اليوم)

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