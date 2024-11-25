سعد بحث مع محافظ الجنوب أوضاع النازحين

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استقبل الامين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في منزله، محافظ الجنوب منصور ضو، حيث تم التشاور في أوضاع النازحين المقيمين في مراكز الإيواء في محافظة الجنوب، وكذلك في المنازل، إلى جانب أوضاع الأهالي الصامدين في قرى وبلدات الجنوب.وخلال اللقاء، وفق بيان، "أطلع النائب سعد المحافظ على نتائج اللقاءات مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومع معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي. وأكد الجانبان "ضرورة إيلاء قضيّة النازحين والأهالي الصامدين الأهميّة القصوى، والعمل على تأمين متطلبات الصمود والعيش الكريم لهم، مع توفير الأمن والاستقرار في أماكن وجودهم والمجتمعات الحاضنة لهم.كما تم الاتفاق على متابعة الجهود المشتركة وتذليل العقبات كافة أمام هذه المهمة الوطنية الجليلة". (الوكالة الوطنية للإعلام)