بعد التهديد "بهزّ بيروت"... هذا ما تقوم به إسرائيل في الضاحية

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لُوحِظَ أنّ العدوّ الإسرائيليّ بدأ منذ يوم أمس الأحد، بعد تهديده بأنّه "سيهزّ بيروت" ردّاً على قصف "حزب الله" لتل أبيب، يشنّ غارتين أو ثلاثاً على الضاحية الجنوبيّة دفعة واحدة لإحداث دويّ كبيرٍ.وقد أشار مرجع عسكريّ في هذا السياق إلى أنّ الصواريخ الإسرائيليّة المُستخدمة ثقيلة جدّاً، والهدف منها إحداث دمار كبير. وأضاف أنّ العدوّ يتقصد أيضاً أنّ يصل صدى دويّ الغارات إلى مناطق بعيدة عن الضاحية، وهذا يأتي من باب الحرب النفسيّة التي يشنّها على اللبنانيين.إلى ذلك، لُوحِظَ أنّ الأهداف التي تختارها إسرائيل في مناطق مُعيّنة في الضاحية الجنوبيّة قريبة من بعضها جغرافيّاً، ولهذا السبب تستهدفها الطائرات في وقتٍ واحد.