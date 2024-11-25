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لبنان
بيان من الحلبي عن تمديد فترة التسجيل وآلية التعليم.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
25-11-2024
|
08:28
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أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان، أن "المدارس الخاصة التي اختارت التعليم الحضوري، ملزمة بتوفير التعليم من بعد بصورة متلازمة مع التعليم الحضوري تلبية لطلب الأهل"، مكررا أنه "مدد مفاعيل التعميم الذي كان أصدره في وقت سابق بهذا الخصوص، حتى نهايه شهر كانون الأول المقبل" .
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من جهة ثانية ، فقد مدد الوزير الحلبي فترة تسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية حتى 6/12/2024 ضمنا.
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