6 شهداء و4 جرحى في معركة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على معركة - قضاء صور أدت إلى سقوط ستة شهداء وإصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة.

Advertisement