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لبنان

6 شهداء و4 جرحى في معركة

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:40
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على معركة - قضاء صور أدت إلى سقوط ستة شهداء وإصابة أربعة أشخاص بجروح من بينهم جريح استدعت حالته العناية الفائقة.
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