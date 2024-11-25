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لبنان

للمرة الاولى هذا العام.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية (صور)

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:38
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غطت الثلوج التي تساقطت بكثافة مساء أمس وصباح اليوم المرتفعات الجبلية في الضنية التي يزيد إرتفاعها على 1600 متر فوق سطح البحر، فضلاً عن تساقط حبات البرد ممزوج بمياه الأمطار في المناطق الوسطى.
 
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وغطت الثلوج مرتفعات جبال الأربعين (2200 متر فوق سطح البحر) للمرة الأولى هذا العام، في حدث لم تشهده الضنية في مثل هذه الأيام من السنة منذ أعوام، كما أدت الثلوج إلى قطع الطرقات الجبلية المرتفعة بسبب تراكم الثلوج عليها، وخصوصاً طريق الضنية ـ الهرمل، وطريق جرد مربين وطريق جرد النجاص، وسط نصائح وُجّهت إلى السّائقين تدعوهم إلى عدم التوجه نحو المناطق الجردية إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي، وتوخي القيادة بحذر.
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وترافق ذلك مع أجواء باردة وتدني درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذه الأيام من السنة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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