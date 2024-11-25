Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس الكتلة الوطنية مع وفد

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1283595-638681469087936649.png
Doc-P-1283595-638681469087936649.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة  الامين العام لحزب "الكتلة الوطنية "ميشال حلو مع وفد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل الشاهين في زيارة وداعية
lebanon 24
25/11/2024 16:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل هوكشتاين وبحثا في الاوضاع العامة
lebanon 24
25/11/2024 16:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع الإسباني
lebanon 24
25/11/2024 16:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وفداً من جمعية "فرح العطاء"
lebanon 24
25/11/2024 16:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

استقبل

الكتلة

الوطنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:25 | 2024-11-25
09:45 | 2024-11-25
09:40 | 2024-11-25
09:28 | 2024-11-25
09:17 | 2024-11-25
09:13 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24