في بلدة شمع.. "الحزب" دمّر دبابة "ميركافا"

أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 15:20 من اليوم الاثنين 25-11-2024، دبابة ميركافا بصاروخ موجه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.



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