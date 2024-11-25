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لبنان

في بلدة شمع.. "الحزب" دمّر دبابة "ميركافا"

Lebanon 24
25-11-2024 | 09:13
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 15:20 من اليوم الاثنين 25-11-2024، دبابة ميركافا بصاروخ موجه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
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شمع..

"الحزب"

دبابة

"ميركافا"

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