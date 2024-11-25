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لبنان

يوم غدّ... ما الذي سيُقرّره مجلس الوزراء الإسرائيليّ بشأن وقف إطلاق النار في لبنان؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 09:17
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كشف مسؤول أميركي أنّه "من المتوقّع أنّ يُوافق مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على إتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان يوم غدّ الثلاثاء".

وقال المسؤول الأميركي بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس": "نحن على خط النهاية ولكننا لم نتجاوزه بعد. يجب أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الصفقة يوم الثلاثاء، ودائماً ما يمكن أن يحدث شيء خطأ حتى ذلك الحين".
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