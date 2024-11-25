يوم غدّ... ما الذي سيُقرّره مجلس الوزراء الإسرائيليّ بشأن وقف إطلاق النار في لبنان؟

كشف مسؤول أميركي أنّه "من المتوقّع أنّ يُوافق مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على إتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان يوم غدّ الثلاثاء".



وقال المسؤول الأميركي بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس": "نحن على خط النهاية ولكننا لم نتجاوزه بعد. يجب أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الصفقة يوم الثلاثاء، ودائماً ما يمكن أن يحدث شيء خطأ حتى ذلك الحين".