إسرائيل تستهدف قلعة شمع التاريخية (فيديو)

هذا العدو الحاقد
هذا العدو الغاشم
يقتل البشر والحجر
من سوف يمسح دموع الحجارة؟
قلعة شمع التاريخية ، قلعة صليبية توجد في بلدة شمع في قضاء صور ، جنوب لبنان.
بُنيت القلعة عام 1116 م من قبل الصليبيين
وتقع في موقع استراتيجي وتشرف على مدينة صور وسهولها وصولا على ساحل حيفا pic.twitter.com/mrjR9gSPKv
— Dr. Ali Almostafa (@AliAlmostafa192) November 25, 2024
هذا العدو الحاقد
هذا العدو الغاشم
يقتل البشر والحجر
من سوف يمسح دموع الحجارة؟
قلعة شمع التاريخية ، قلعة صليبية توجد في بلدة شمع في قضاء صور ، جنوب لبنان.
بُنيت القلعة عام 1116 م من قبل الصليبيين
وتقع في موقع استراتيجي وتشرف على مدينة صور وسهولها وصولا على ساحل حيفا pic.twitter.com/mrjR9gSPKv