مجزرة في النبي شيت... أكثر من 10 شهداء بينهم أطفال

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع أدّت إلى استشهاد 11 شخصاً.

وبحسب المعلومات، هناك 5 أطفال بين الشهداء.