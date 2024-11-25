Advertisement

لبنان

مجزرة في النبي شيت... أكثر من 10 شهداء بينهم أطفال

Lebanon 24
25-11-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1283617-638681501438054971.jpg
Doc-P-1283617-638681501438054971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع أدّت إلى استشهاد 11 شخصاً.
 
 
وبحسب المعلومات، هناك 5 أطفال بين الشهداء.
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالأسماء... من هم شهداء "غارة النبي شيت"؟
lebanon 24
25/11/2024 19:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء في بلدة النبي شيت إلى ثلاثة وأعمال رفع الأنقاض مستمرة (الوكالة الوطنية للإعلام)
lebanon 24
25/11/2024 19:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء في غارات معادية استهدفت مناطق نبحا وقرحا والنبي شيت وسرعين ونحلة وحزين ودورس وعمشكي وعين بورضاي في البقاع
lebanon 24
25/11/2024 19:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان
lebanon 24
25/11/2024 19:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

النبي شيت

شهداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2024-11-25
12:00 | 2024-11-25
12:00 | 2024-11-25
12:00 | 2024-11-25
11:44 | 2024-11-25
11:21 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24