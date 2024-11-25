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لبنان

بعد التهديدات.. زحمة سير خانقة عند مداخل الحدت

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:01
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تشهد مداخل منطقة الحدت زحمة سير خانقة، اثر تهديدات المتحدث باسم جيش العدو باستهداف المنطقة.
 
وكان قد أورد في الخرائط التي تم نشرها موقع بلدية الحدت. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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