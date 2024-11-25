بعد التهديدات.. زحمة سير خانقة عند مداخل الحدت

تشهد مداخل منطقة الحدت زحمة سير خانقة، اثر تهديدات المتحدث باسم جيش العدو باستهداف المنطقة.

وكان قد أورد في الخرائط التي تم نشرها موقع بلدية الحدت. (الوكالة الوطنية للإعلام)