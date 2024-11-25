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لبنان

الإتّقاق أُنجِزَ.. ساعات حاسمة لإنهاء الحرب في لبنان

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:11
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات". 
 
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس صعب لـ"رويترز": "الهدنة التي ترعاها الولايات المتحدة ستراقبها لجنة من 5 دول ترأسها واشنطن". 
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كما ونقلت رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية قولها إن "التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان يبدو قريبا عما كانت عليه الأمر قبل أيام أو أسابيع قليلة". 
 
من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن "الاتفاق مع لبنان تم إنجازه ولم يتبق سوى المصادقة عليه في الكابينيت". 
 
 

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