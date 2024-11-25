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لبنان

طائرة مسيّرة تُحلّق فوق عكار وزغرتا

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:20
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شاهد مواطنون طائرة مسيّرة تُحلّق في أجواء المناطق العكارية على علو منخفض.
 
 
وقد أبلغ مواطنون من قضاء زغرتا أيضاً عن مشاهدة المسيّرة فوق مناطقهم.
 
 
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