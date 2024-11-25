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لبنان

بلدية معركة نعت 9 شهداء

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:34
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 نعت بلدية معركة في بيان، "ثلة من الشهداء الذين قضوا في الغارتين في وسط البلدة، وهم: محمد عبد الحسين خليل، محمد مرتضى، محمد نمر طراد، داوود أحمد رومية، حسين عدنان طالب، محمد رضا سليمان، غدير حسن قازان، حسين علي جواد، وعلي نايف الزين".
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