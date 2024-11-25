بسبب قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان... النفط هبط 2%

تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة بعد أن نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.08 بالمئة إلى 73.61 دولار للبرميل.

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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار أو 2.33 بالمئة إلى 69.58 دولار للبرميل. (سكاي نيوز)