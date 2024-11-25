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لبنان

بسبب قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان... النفط هبط 2%

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:47
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تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة بعد أن نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.08 بالمئة إلى 73.61 دولار للبرميل.
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وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار أو 2.33 بالمئة إلى 69.58 دولار للبرميل. (سكاي نيوز)

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