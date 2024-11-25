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لبنان
"لبنان24": هذا هو الموعد المحدد لوقف اطلاق النار
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-11-2024
|
11:34
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تتواصل الاتصالات المكثفة قبل الإعلان عن وقف اطلاق النار المتوقع عند الساعة العاشرة من قبل ظهر بعد غد الاربعاء.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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