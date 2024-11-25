اليكم الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاحد 24 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 14 شهيدا و 73 جريحا".وبحسب البيان، بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3768 شهيدا و 15699 جريحا.